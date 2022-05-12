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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’na iyi başladı

İHA

Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’na iyi başladı

İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ilk maçına Moğolistanlı rakibi karşısında çıkan Gizem Özer, rakibini 50 yendi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası İstanbul’un ev sahipliğinde devam ediyor. Türk Milli Takımı'nın madalya umutları arasında yer alan ve son Avrupa Şampiyonası’nı ikinci olarak tamamlayan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, ilk maçında Moğolistan’dan Shinetsetseg Uranbileg ile karşılaştı. Rahat bir oyun sonucu rakibi 50 yenen Gizem, 63,5 kiloda bir üst tura yükseldi. Gizem’in bir üst turdaki rakibi ise Yunanistan’dan Papadatou Pavina olacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Gizem’i tebrik eden bir mesaj yayımlayarak, “Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda rakibini 50’lık skorla mağlup ederek bir üst tura çıkma hakkı kazanan Elazığ Belediyespor Kulübü Milli Sporcumuz Gizem Özer'i tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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