Elazığ’da kadın sürücü motosiklet ile yayaya çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da kadın bir sürücü motosikleti ile karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada, motosiklet devrilirken sürücü ve yaya yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.T. idaresindeki 23 ACE 299 plakalı motosiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrildi. Kazada, kadın sürücü ve yaya yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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