Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir”

Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktıkları yolda sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarla da hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir. Bu doğrultuda can dostlarımız için başlattığımız kampanya hayvanseverler tarafından ciddi oranda karşılık bulacaktır” dedi.

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, ‘Satın Alma Sahiplen’ sloganı ile sahiplendirme kampanyası başlatıldı. Kedi ve köpekleri sahiplenmek isteyen hayvan severler, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvuruda bulunarak Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşacak.

Sokakta yaşayan hayvanların sahiplendirilmesinin önemine değinen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları “Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktığımız bu yolda şehrimizde sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarımızla da hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir. Bu doğrultuda can dostlarımız için başlattığımız bu kampanya hayvanseverler tarafından ciddi oranda karşılık bulacaktır. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvuruda bulunsunlar. Şimdiden başlattığımız bu kampanyaya destek olarak hayvan sahiplenen hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.