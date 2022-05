Gerçekleştiremediği hayalini yaptığı maket trenlerde yaşatıyor

Elazığ’da 3 yaşından beri tren istasyonundan çıkmayan ve en büyük hayali Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda (TCDD) çalışmak olan Adil Bilgin, şimdilerde minyatür trenler yaparak bir nebze olsun hayalini yaşatıyor.

Elazığ’da oto lastik ustası olan Adil Bilgin (30), 3 yaşından beri trenlere büyük ilgi duyuyor. En büyük hayali TCDD'de çalışmak olan Bilgin yıllarca bulduğu her fırsatta tren garına gitti. Raylarda gezen, vagon ile lokomotifleri inceleyen Bilgin aynı zamanda binlerce kez tren seyahati yaptı. Hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Bilgin, bunu farklı bir yöntemle ortaya çıkardı. Minyatür tren modellerini internette gören Bilgin, atölyesinde yapmaya başladı. İlk başlarda amatör kendi çabaları ile ilerleyen Bilgin, daha sonra bunu geliştirerek profesyonel anlamda çalışmalara imza attı. Gerçek bir lokomotif ve vagonu ölçeklendiren Bilgin, bire bir benzer ürünler ortaya çıkardı. Gerçeği ile bire bir olan vagon ve lokomotifler, görenleri hayrete düşürüyor. Hediye ettiği bazı çalışmalar TCDD 5. Bölge Müdürlüğünde sergilenirken Bilgin şimdilerde sipariş üzeri çalışmalar yapıyor.

Tren sevgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Adil Bilgin, “Tren modellerini internette gördüm. Türkiye’de bunu kendim yapmak istedim. Hayalim demir yoluna girmekti nasip olmadı. Nasip olmayınca kendi trenimi kendim yapıyorum. Bu sevgi 3 yaşından geliyor. Sürekli demir yollarında gezerim, tren seyahatleri yaparım. Oradan başlayınca bizde bunu minyatüre dönüştürelim dedik. Nasip olursa bahçede bunun yürüyenini yapmak istiyorum. Çocukluğumdan beri her akşam gardayımdır. Oralarda gezerim. Trenler ile haşır neşir bir hayatım var” dedi.

Yaptıklarının ölçekli olduğunu aktaran Bilgin, “Kaba taslak yapmam. Gerçeğinin boyu ney ise ona göre bölünür. Mesela 12 ölçek çalışıyorsak o ölçekte birer bir yapılır. Freni, dingili, ekartman açıklığı hepsi gerçeği ile bire birdir. Gerçek vagonda olan tüm özellikler üzerindedir. Bir vagon yaklaşık 11,5 ay zaman alıyor. Aslında yapabileceğimi düşünmüyordum. Atılınca o isteği ve hevesi de içerimde gördüm. İlk yaptığımızı TCDD 5. Bölge Müdürlüğünde hediye ettik. 7 senedir sergileniyor. Ondan sonra ardı geldi. Birkaç hediyelik vagon il dışına gönderdik. 2 vagon da Eskişehir’e emekli personele gidiyor. Vakit buldukça yapıyoruz. Daha iyisini de yapacağız. Görenler hayret ediyor. Güzel bir çalışma diyor. Emekli demir yolu çalışanları daha bir hevesle bakıyor. Kendileri görünce eskilere gidiyor. Her boyut yapıyoruz. Bir bölü 15 kadar yapıyoruz. Metal kullanılıyor. Vagon gerçeğinde ahşap varsa onu, demir ise demirini kullanıyoruz. Tekerlekler çeliktir. Kendi özelliğine hastır. Sipariş üzerine çalışıyoruz. İsteyen olduğu zaman yapıyoruz” diye konuştu.

