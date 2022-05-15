Elazığ TSO, iş dünyasıyla bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan ve yönetimi, iş dünyasıyla bir araya geldi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan başkanlığındaki yönetim kurulu, Kovancılar iş dünyası ile bir araya geldi. Son ekonomik gelişmeler ile gündemde olan konuların istişare edildiği program çerçevesinde ilçede faaliyetlerini sürdüren oda üyeleri de işyerlerinde ziyaret edildi.

Teşvik Yasasında bölge sınıflandırılmasının belirlenmesi ve baz alınan kriterlerin tespit komisyonunda yer almak istediklerini belirten Başkan Asilhan Arslan, “13 Mayıs 2022 tarihinde yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve ülkemizden toplam 74 ilçenin bir alt bölge desteklerinden istifade etmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede Ağın ilçemiz de söz konusu destek çerçevesine dahil edilmiştir. Ağın ilçemiz için elbette çok sevindirici bir gelişmedir. İlçelerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması olan ve kısaca İlçe SEGE2022 sonuçları esas alınarak güncellenen ilçelerin gelişmişlik sıralaması sonucuna göre belirlenen bu 74 ilçe elbette doğru bir adımdır. Ancak, il ve ilçelerin SAGE raporunun oluşturulmasında baz alınan kriter ve ölçütlerin doğru tespit edilmemesi halinde çok sağlıklı sonuçlar maalesef elde edilmiyor. İlimiz ilçelerinin ekonomik gelir düzeyleri, üretimleri ve ticari potansiyellerini bu bölgelerde yaşayan insanlar çok daha ili biliyor. Bu nedenle biz TOBB nezdinde SAGE çalışmalarında yer almak istediğimizi resmi olarak bildirdik. Tek hedefimiz, ilimiz merkez ve tüm ilçelerimizin teşviklerde 6. Bölge desteklerinden istifade etmesidir. Hatta ilçelerde sektör, yatırım alt tutarı ve istihdam şartı gibi kısıtların da olmaması gerekiyor. Aksi takdirde 6. Bölge desteklerini iki katında dahi çıkarmış olsanız yine de istenilen yatırım hamlesi maalesef olmuyor. Bu hususla ilgili olarak girişimlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

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