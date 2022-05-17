Elazığ’da 'Aile' farkındalık yürüyüşü

Elazığ’da Aile Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 1521 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla 81 ilde, toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülecek. Bu çerçevede Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak adına 'Biz büyük bir aileyiz' pankartı ile yapılan yürüyüş, il müdürlüğü önünden Malatya yolu istikametine kadar sürdü.

Toplumda farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptıklarını dile getiren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “Aile toplumun çekirdeğini oluşturduğu için varlığı ve önemi tartışılamaz. Çocuğun ve gencin eğitiminde, sosyalleşmesinde, duygusal gelişiminde anne ve babanın öncelikli rolleri bulunmaktadır. Toplumda oluşan hızlı değişim ve gelişimlere anne ve babalar duyarlı olup kendilerini geliştirip, bilinçlendirmelidir. Birey ve aile, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Adını aileden alan Bakanlığımızın temel yaklaşımı da mutlu bireylerden oluşan uyumlu ve huzurlu bir aile birlikteliğini güçlendirmek için çalışmalar yürütülmektedir. Aile Haftasında amaç, toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptık. Güçlü bir toplumun güçlü bir aileden geçtiği bilinciyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık hanımefendinin himayelerinde Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her an ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

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