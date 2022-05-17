Elazığ Belediyesinden çevre dostu uygulama

Elazığ Belediyesi, yazıcı ve fotokopi makinelerinin ömrünü tamamlamış toner ve kartuşları, belediye ekipleri tarafından gerekli bakım ve onarımdan geçirildikten sonra kullanılmak üzere tekrar okullara teslim ediyor.

Elazığ Belediyesi, çevre ve doğa dostu çalışmalarına bir yenisini daha eklemek üzere düğmeye bastı. Bu çerçevede yazıcı ve fotokopi makinelerinin ömrünü tamamlamış toner ve kartuşları, belediye ekipleri tarafından gerekli bakım ve onarımdan geçirildikten sonra kullanılmak üzere tekrar okullara teslim ediliyor. Elazığ Belediyesi ile Dolum Market Bilişim Tesisi arasında imzalanan protokol doğrultusunda şehir genelindeki kamu, kurum ve kuruluşlarından toplanan atıl durumdaki toner ve kartuşlar, ücretsiz olarak yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yazıcılara yerleştirilerek tekrar okullara dağıtılıyor. Türkiye’de ilk defa Elazığ’da hayata geçirilen bu çalışma ile hem eğitime hem çevreye hem de dolaylı olarak ekonomiye katkı sağlanıyor.



Amaç mevcut kaynaklarımızın gereksiz kullanımını önlemek

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir kent, sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak için geri dönüşümü destekliyor ve önemsiyoruz. Bu amaçla şehrimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yazıcı ve fotokopi makinelerindeki ömrünü tamamlamış toner ve kartuşları toplayarak onarımdan geçiriyoruz. Daha sonra geri dönüşüme kazandırdığımız bu malzemeleri ücretsiz bir şekilde tekrar kullanılmak üzere okullarımıza teslim ediyoruz. Projemizi ilk olarak Şehit Fethi Murat İlkokulu ve Şehit Burhan Gatfar Ortaokulunda uyguladık. Hedefimiz, ayrıştırılabilir atıkları doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırmak ve mevcut kaynaklarımızın gereksiz kullanımını önlemektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.