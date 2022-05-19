Elazığ’da dağ keçileri şehir merkezine indi

Elazığ’da merkeze inen dağ keçileri cep telefonu ile görüntülendi.

Dağlık alanlarda ve yüksek rakımlarda yaşayan koruma altındaki dağ keçileri, Elazığ'da kent merkezine yakın yerlere kadar inmeye başladı. Dağ keçileri bu kez merkeze bağlı Adnan Kahveçi Bulvarında kadar geldi. Sürücüler, ilk defa bulvara kadar inen dağ keçilerini cep telefonları ile görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.