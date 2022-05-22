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Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı Alkollü kaza yaptı, yaralı haldeki arkadaşını da alarak kaçtı Olay yerinden kaçan alkollü sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalandı

İHA

Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı Alkollü kaza yaptı, yaralı haldeki arkadaşını da alarak kaçtı Olay yerinden kaçan alkollü sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalandı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından arkadaşıyla birlikte kaçan alkollü sürücü, ekipler tarafından yakalandı.
Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 BD 848 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki 23 ABV 265 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, B.D. ve yaralı arkadaşı olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçan sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalanarak olay yerine getirildi. Kaçan sürücünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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