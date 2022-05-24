Serbest hükümlülere sürü yöneticiliği kursu

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki serbest hükümlülere yönelik sürü yöneticiliği kursu verildi.

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda serbest hükümlülere yönelik sürü yöneticiliği kursu verildi. Beş gün süren ve 26 kişinin katıldığı kursta katılımcılara, müdürlükte görevli veteriner hekimler tarafından koyun ağılı ve keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hakim olma, sağım yapabilme, süt verimi, mera ve merada otlatma ve yemleme gibi hayvancılıkla ilgili konular anlatıldı.

Sürü yöneticiliği kursu sayesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki serbest hükümlüler aldıkları belge ile hazırlayacakları projeler karşılığında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği teşviklerinden 75 bin lira hibe alabilecekleri hatırlatıldı.

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