Pertek’te fırtına feribotu sürükledi

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına feribotu sürükledi.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına ile birlikte PertekElazığ arası çalışan ve seyir halinde olan feribot rüzgarın etkisiyle farklı bir yöne sürüklendi. Yolcu dolu olan feribotta bir kaza meydana gelmezken, feribot başka bir yerde karaya oturdu.

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