Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin İstanbul’dan ruhsatsız tabanca kaçıracağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı. Şüphelinin yolcu olarak bulunduğu otobüs yol kontrol noktasında durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan arama 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca fişeği ve bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.