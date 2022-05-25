Elazığ’da 3 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı

Elazığ’da Yazıkonak Belde Belediyesi tarafından Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi çerçevesinde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı öncülüğünde 3 bin öğrenci sinemaya götürüldü.

Elazığ Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, sosyal proje çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Öğrencilerde toplumda milli ve kültürel değerler yönünde farkındalık oluşturmak için Başkan Çadırcı önderliğinde ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi hayata geçirildi. Proje neticesinde 20212022 eğitim öğretim yılı mayıs ve haziran ayında 3 bin öğrenci belde belediyesi tarafından sinemaya götürüldü.

Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın Projesinin paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Beldemizde öğrencilerimizin çoğu maalesef şimdiye kadar sinema gidememiş ve bu tür sosyal aktivitelerden faydalanamamıştır. Belediye olarak beldemizdeki okullarda okuyan öğrencilerimizi belediye araçlarımız ile sinemaya götürüp tekrar okullarına geri getiriyoruz. Etkinlik çerçevesinde sinemada öğrencilerimize patlamış mısır ve içecek ikramı yapılıyor. Düzenlediğimiz etkinlikte olumlu dönüşler almamız bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Bu projeyi hayatta geçiren ve özverili bir şekilde öğrencilerimize eşlik eden okul idarecilerimize de çok teşekkür ederim” dedi.

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