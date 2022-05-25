Elazığ İl Özel İdare, Şanlıurfa Grubu’nda

Bir ayağı Elazığ’da yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası'nın 1. Kademe müsabakalarında Elazığ şampiyonu İl Özel İdarespor Şanlıurfa Grubu'nda yer aldı.

20212022 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 78 ilden 111 takımın katılımı ile başlıyor. Müsabakalar 6'şar takımlı 15 grup ve 5 takımlı 1 grupta 0710 Haziran 2022 tarihlerinde, 4 takımlı 4 grupta ise 0810 haziran 2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak. Grup merkezlerinde yapılacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak.

U16 Ligi’nde il şampiyonu olan İl Özel İdarespor, U16 Ligi grup maçlarına Şanlıurfa’da çıkacak. 710 Haziran tarihleri arası Şanlıurfa Grup Merkezi’nde oynanacak olan maçlara; Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ ve Adıyaman illerinin şampiyon takımları katılacak.

U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarının bir ayağına da Elazığ ev sahipliği yapıyor. Elazığ Grup Merkezi’nde 712 Haziran tarihleri arası oynanacak olan maçlarda Diyarbakır, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Iğdır illerinin şampiyonları 2. kademeye yükselmek için mücadele edecek.

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