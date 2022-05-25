HAYDİ’nin kaplumbağa duyarlılığı

Elazığ’da devriye atan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, yoldaki kaplumbağayı ezilmemesi için yol kenarına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibi, kent genelindeki çalışmaları ile halkın taktirini topluyor. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını arttırmak için çalışan ekipler hayvanlara şefkat elini uzatıyor. İl genelinde devriye atan HAYDİ ekipleri, yolda ilerlerken karşıya geçmeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hemen duran ekipler, kaplumbağayı alarak yol kenarındaki tarlaya bıraktı. Ekipler, aç kalmaması için önüne mama da bıraktı. O anlar ise aracıyla ilerleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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