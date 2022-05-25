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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da üniversite öğrencilerinden anlamlı ziyaret

İHA

Elazığ'da üniversite öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Elazığ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, Fethi Sekin Şehir Hastanesi çocuk bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bir araya geldi.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İzzetpaşa Yurdunda kalan öğrenciler ve yurt personeli Fethi Sekin Şehir Hastanesi çocuk bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Öğrenci ve personeller, çocuklarla keyifli dakikalar geçirip sürpriz hediyeler verdi.
Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk projesi etkinliğinde yurtlarımızdaki öğrenciler ve gönüllü gençlerimiz birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yurdumuzda uygulanan komşum projesi bunlardan sadece biridir. Çocuklarımıza sürpriz yapan ekibimiz çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler de takdim etti. Çocuklarımızın üzerindeki o gülümsemeyi ve mutluluğu gördükçe yaptığınız bu faaliyetlerin öneminin bir kez daha büyük olduğunu gördük. Bu faaliyette yer alan İzzetpaşa Yurdu personeline ve gönüllü öğrencilerine bu anlamlı ve düşünceli ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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