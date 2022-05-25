Elazığ'da piyasaya sahte para süren 2 şüpheli tutuklandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, zincir market ve akaryakıt istasyonlarına sahte para ile ödeme yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zincir market ve benzin istasyonlarında sahte para ile alışveriş yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin S.A. (31) ve F.U. (28) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte 78 bin TL, 3 bin 200 euro, 20 dolar ile bazı ülkelere ait para, 8 senet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-05-25 17:45:01
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