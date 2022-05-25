CEV Altın Lig: Türkiye: 3 - Slovakya: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Elazığ’da konuk ettiği maçta Slovakya’yı 30 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig’e iyi bir galibiyetle başladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu’nda Slovakya’yı konuk eden Milliler salondan seyircisinin de muhteşem desteğiyle 30 galip ayrıldı. Türkiye’ye galibiyeti getiren setler 2515, 2520 ve 2520 şeklinde sonuçlandı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maç Elazığ tarihinin de ilk milli maçı olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.