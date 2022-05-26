Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç eve çarptı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, müstakil evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Kaza, Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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