'Yapamazsın' dediler, o şimdi eserleri ile erkeklere taş çıkarıyor Mine Karataş'ın hobi olarak başladığı ahşap oymacılık mesleği oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yapamazsın' dediler, o şimdi eserleri ile erkeklere taş çıkarıyor Mine Karataş'ın hobi olarak başladığı ahşap oymacılık mesleği oldu

İHA

'Yapamazsın' dediler, o şimdi eserleri ile erkeklere taş çıkarıyor Mine Karataş'ın hobi olarak başladığı ahşap oymacılık mesleği oldu

Elazığ’da hobi olarak başladığı ahşap yakma ve oyma sanatında erkeklere taş çıkartan 2 çocuk annesi Mine Karakaş, 5 metrekarelik atölyesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Ağın ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Mine Karataş (42), hobi olarak ahşap yakma ile hat yazısına başladı. Yaptığı ürünlerle sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaşan Karataş, bir süre sonra ürünlerini satarak para kazanmaya başladı. Karataş, ardından kendine 5 metrekarelik bir dükkan kiralayarak atölye kurdu. Bir yandan da ahşap oyma işine giren Karataş, makinelerini aldı. ‘Kadın tornacı mı olur, bu bıçaklarla sen oranı buranı kesersin, ellerini parçalarsın, yakışmıyor’ diyenlere inat bırakmayan Karataş, ahşap oyma sanatında da profesyonelleşti. Karataş, şimdi yaptığı birbirinden farklı hediyelik eşyaları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Bu işe evde hobi olarak başladığını aktaran Mine Karakaş, “İlk önce ahşap yakmayla, hat yazısıyla başladım. Daha sonra sosyal medya sayesinde bu geniş bir kitleye ulaştı. Daha sonra gelire dönüşmeye başladı. Gelire dönüştükten sonra ufak çaplı bir atölye açmaya karar verdim. Sonra o işleri yaparken birden bire ahşap oymacılık fikri aklıma geldi. Denemek istedim, yapabilirim diye düşündüm. Makinelerimi almadan önce el bıçaklarıyla çalışmaya başladım. Birkaç sene onu geliştirdikten sonra profesyonel olarak makinelerimi aldım. Makinelerle şu an devam etmekteyim. Yapamazsın dediler, tepki aldım. 'Torna kullanmak zordur. Şerit testere kullanmak çok tehlikelidir' dediler. Dedim ki tehlike olmadan hiçbir şey olmuyor. Ben kendime güveniyorum. Eşim de bana her konuda yardımcı ve destek oldu. Onun destekleriyle başardığıma inanıyorum” dedi.

“Hobim mesleğe dönüştü diyebilirim”
İş yerini geliştirmeyi ve geniş çaplı çalışmayı düşündüğünü dile getiren Karataş, "Yerim tamamlanınca yan taraftaki dükkana taşınacağım. Orası iki taraflı bir dükkan. Bir tarafı atölye olarak devam edecek, diğer tarafı da satış ofisi olacak. Güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Hobim mesleğe dönüştü diyebilirim. Evde başladım, yavaş yavaş kendini mesleğe dönüştürdü. Mesleğe dönüşmesi 10 yıllık bir zaman aldı. 10 yıl içerisinde çok şeyler yaptım. Çok ahşaplar ziyan ettim. Hatta kimseler görmesin diye gizli gizli attığım ahşaplarım oldu. Vazgeçmeyip devam ettim. Vazgeçmeyince başarılı olabiliyorsun. Ben buna inanıyorum, bir kadın olarak kafamıza koyduğumuz şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Bu biraz da eşiniz ve çocuklarınızın desteği ve morali çok önemli şeyler. Moral ve destek olunca insanlar bir şeyleri başarabiliyor. Ben bu aşamada kimseye kulak asmadım. Hatta gülüp dalga geçenler oldu. Ya kadın tornacı mı olur, bu bıçaklarla sen oranı buranı kesersin, ellerini parçalarsın yakışmıyor diyenler oldu. Dedim olabilir, o sizin fikriniz, ben böyle düşünmüyorum. Sonradan ise 'Ya ne kadar güzel şeyler çıktı ortaya, güzel şeyler başarabilmişsin'. Demek ki oluyormuş dedim” diye konuştu.

“Hayatım boyunca çalışmayı ve üretmeyi seven bir insanım”
Boş durmayı sevmediğini aktaran Karakaş, “Hayatım boyunca çalışmayı ve üretmeyi seven bir insanım. Boş durmak hoş bir şey değil, hem bana meşgale oluyor. Ahşap oymacılık, bir nevi torna terapi gibi geliyor. Bütün sıkıntılarınızı attığınız bir noktaya geliyorsunuz. Ham ahşaptan ince işçilik çıktığı zaman terapi gibi geliyor. Kadınlar girişimciliğe yatkın olsunlar. Korkmasınlar, çekinmesinler, başaracaklarına inanıyorlarsa kimsenin sözlerine kulak asmasınlar. Başaramazsın diyenleri dinlemesinler. Mutlaka başarırlar. Hayallerinin peşinden gitsinler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı, kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı, kaza anı ...
Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç eve çarptı
YEREL HABERLER Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç eve ...
Elazığ’da uyuşturucu taciri yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu taciri yakalandı
Elazığ’da polis, 160 öğrenciye eğitim verdi
YEREL HABERLER Elazığ’da polis, 160 öğrenciye eğitim verdi
Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama
Kaymakam Türk Mutfağı Haftasında kolları sıvadı, kadınlarla birlikte mutfağa girdi
YEREL HABERLER Kaymakam Türk Mutfağı Haftasında kolları sıvadı, ...
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan günlük cilt bakımı önerisi
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan günlük cilt ...
FÜ'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi
YEREL HABERLER FÜ'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi
Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı
YEREL HABERLER Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı
Ev hanımıydı hayalini gerçekleştirip kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Ev hanımıydı hayalini gerçekleştirip kendi işinin ...
Elazığ’da milli maç coşkusu
YEREL HABERLER Elazığ’da milli maç coşkusu
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Lig'e galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Filenin Efeleri, Avrupa Altın Lig'e galibiyetle ...
CEV Altın Lig: Türkiye: 3 - Slovakya: 0
YEREL HABERLER CEV Altın Lig: Türkiye: 3 - Slovakya: 0
Telefondaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Telefondaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ...
Elazığ'da piyasaya sahte para süren 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da piyasaya sahte para süren 2 şüpheli ...
Fırat Üniversitesi'nde aşçılık mutfağı açıldı
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi'nde aşçılık mutfağı açıldı
Elazığ'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama
Elazığ'da üniversite öğrencilerinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Elazığ'da üniversite öğrencilerinden anlamlı ziyaret
Tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı
HAYDİ’nin kaplumbağa duyarlılığı
YEREL HABERLER HAYDİ’nin kaplumbağa duyarlılığı
TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi
YEREL HABERLER TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya ...
Elazığ İl Özel İdare, Şanlıurfa Grubu’nda
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare, Şanlıurfa Grubu’nda
Elazığ’da 3 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 bin öğrenci sinema keyfi yaşadı
Dar sokaklardaki çöpler ’Kadrolu eşeklere’ emanet
YEREL HABERLER Dar sokaklardaki çöpler ’Kadrolu eşeklere’ emanet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.