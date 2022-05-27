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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da ‘Çedene Bizden Sohbet Sizden’ programı

İHA

Elazığ’da ‘Çedene Bizden Sohbet Sizden’ programı

Elazığ’da 'Çedene Bizden Sohbet Sizden' programı çerçevesinde 10 öğrenci Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın öğrencilerle düzenli olarak bir araya gelebilmesi için başlatılan Çedene Bizden Sohbet Sizden buluşmalarının bugün 2’ncisi düzenlendi. Rektörle buluşmak isteyen öğrencilerden alınan başvurular sonucunda, yaklaşık 10 öğrenci Rektör Göktaş ile bir araya geldi. Elazığ’ın yöresel lezzeti çedene kahvesinin öğrencilere ikram edildiği buluşmada öğrenciler Rektör Göktaş’a taleplerini iletirken Rektör Göktaş, makamında ağırladığı öğrencilerin görüşlerini kaydederek görüşme sonrasında çeşitli hediyeler verdi.
Öğrencilerin düşüncelerini ve fikirlerini önemsediklerini aktaran Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş, "Bizim burada varlık amacımız öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin düşüncelerini oldukça önemsiyoruz. Öğrencilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya geliyorduk ama artık 'Çedene Bizden Sohbet Sizden' buluşmaları çerçevesinde bu görüşmeleri düzenli hale getirdik. Öğrencilerimizle bu ikinci buluşmamız. Öğrencilerimizin talep ve istekleri bizler için oldukça önemli. Varsa yaşadıkları bir sorun, o sorunun çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Rektör Prof. Dr. Göktaş’la bir araya gelen öğrenciler ise buluşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek ilgi ve alakalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a teşekkür etti.

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