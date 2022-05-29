Örümcek adam minik öğrencileri eğlendirdi

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Elazığ’da daha önce de örümcek adam kostümüyle duyarlılık oluşturmak için sokak hayvanlarını besleyen Fırat Üniversitesi öğrencisi bu kez anaokulundaki minik öğrencileri sevindirdi.

Elazığ’da duyarlılık oluşturmak için örümcek adam kostümü giyerek çeşitli faaliyetlerde bulunan Fırat Üniversitesi öğrencisi Çağdaş Aktaş, öğrencilere okulu sevdirmek için tekrar örümcek adam kostümünü giydi. Arkadaşlarıyla Harput Anaokulunu ziyaret eden üniversite öğrencisi Aktaş, okulun duvarına çizgi film kahramanlarını çizerek öğrencilerle oyunlar oynadı.

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