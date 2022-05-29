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Elazığ´da ilk kez düzenlenen `Color Fest´ renkli görüntülere sahne oldu

DHA

Elazığ´da ilk kez düzenlenen `Color Fest´ renkli görüntülere sahne oldu


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Fırat Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 20 gün sürecek 'Fırat Fest' kapsamında kentte ilk kez düzenlenen ve toz boyaların dağıldığı `Color Fest´ renkli görüntülere sahne oldu. 
Fırat Üniversitesi tarafından bu yıl gerçekleştirilen ve 20 gün sürecek `Fırat Fest´ etkinlikleri kapsamında Hazar Gölü´ndeki sosyal tesislerde ilk kez `Color Fest´ düzenlendi. Toz boyaların kullanıldığı ve yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı `Color Fest´ renkli görüntülere sahne oldu. Emrah Güllü´nün de konser verdiği festivalde öğrenciler 4 saat boyunca gönüllerince eğlendi. 
Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını belirterek, "Öğrencilerimize yönelik sosyal etkinliklerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz. Öğrenci odaklı ve en önemlisi araştırma üniversitesiyiz. Sınav dönemi öncesinde öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçen Elazığ Valiliği'ne, Sivrice Kaymakamlığına ve sanatçılarımız Emrah Güllü ile DJ Onur Yıldız´a teşekkür ediyoruz" dedi. 
Festivale katılan öğrenciler ise ilk defa bu kadar eğlenceli bir etkinliğe katıldıklarını söyledi. (DHA)
 DHA-Eğitim Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-05-29 23:31:36

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