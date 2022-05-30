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Uzm Dr. Kapan: "MS hastalığı erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülür"

İHA

Elazığ Mediline Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Oktay Kapan, 30 Mayıs Dünya MS Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, MS hastalığının erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Uzm Dr. Kapan: "MS hastalığı erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülür"

Elazığ Mediline Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Oktay Kapan, 30 Mayıs Dünya MS Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, MS hastalığının erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla olduğunu söyledi.
Elazığ Mediline Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Oktay Kapan, MS hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. 30 Mayısın Dünya MS Günü olduğunu aktaran Uzm. Dr. Oktay Kapan, "Halk arasında MS olarak bilinen multiple skleroz, hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma bozukluğu ve görme bozuklukları gibi farklı belirtiler ile birlikte kendini gösteren ataklar halinde erkeklere oranla kadınlarda iki kat daha fazla görülen bir rahatsızlıktır. Genç bayanları daha sık tutan bir rahatsızlıktır. Son zamanlarda sıkça görülen ve sıklığı giderek artan nörolojik bir hastalıktır. MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulguları seyreden iki hasta bulabilmek mümkün değildir. Hastalığın bireyin kendisi ve hastalar arasında farklı seyretmesi hastalığın zamanlamasını, beyinde tuttuğu yeri ve bulguların şiddeti farklı kılmaktadır. Genel olarak MS’li olgularda beynin veya omuriliğin kontrol ettiği bir fonksiyonun tam veya kısmi kaybı söz konusudur" dedi.

"MS belirtileri kişiye göre değişebilmektedir"
MS hastalığının belirtilerinden de bahseden Uzm. Dr. Kapan, "MS hastalığının belirtileri kişiye göre değişebilmektedir. MS’li hastalar sayacağım belirtilerden herhangi birini, ataklar, düzelmeler veya yavaş yavaş gelişen seyir izleyerek yaşayabilirler. Bunlar, uyuşukluk, karıncalaşma, iğneleşme, kaslarda spazm, kas sertliği, kramp, ağrı, güç kaybı ve bu güç kaybı vücudun bir tarafındaki kol ve bacakta veya her iki bacakta birden olabilir, idrar kaçırma, idrara aşırı sıkışma, kabızlık, konuşma bozuklukları, cinsel fonksiyon bozukluğu, denge kaybı, bulantı, kusma, yorgunluk, depresif duygu durumu, kısa süreli hafıza bozukluğu ve yutma zorluğunu da sayabiliriz. MS’li bir hastanın ilk belirtileri kol ya da bacakta kuvvet azalması ve güçsüzlük şikayeti ile başlar. MS’li hastalar genellikle duygusal bozuklukları, bulanık görme, denge bozuklukları, çift görme gibi belirtilerle doktora başvururlar. MS hastalığının belirtilerinin her hastada birbirinden farklı olabileceğini akılda tutmak gerekir. En belirgin MS belirtileri halsizlik yüzde veya vücutta uyuşma, karıncalaşma, hissizlik, yorgunluk, denge problemleri, kas sertleşmesi, konuşma bozukluğu, bağırsak veya idrar torbası problemleri, dengesiz yürüme yani ataksi, cinsel işlev sorunları, ısıya hassasiyet ve kısa süreli hafıza sorunları şeklinde sıralanabilir. Aniden ortaya çıkan ve birkaç gün sürüp düzelen görme konuşma sorunları ya da kişinin yazısının kötüleşmesi gibi belirtilerde MS yani multiple skleroz hastalığının işareti olabilir. Bu tür hastalarda önemli olan erken tanı ve erken tedavidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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