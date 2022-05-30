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Başkan Öger: "Kendiniz ve sevdikleriniz için sigara ve tütün mamullerini terk edin"

İHA

Başkan Öger: "Kendiniz ve sevdikleriniz için sigara ve tütün mamullerini terk edin"

Sigara dumanının hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarına olumsuz etkiler bıraktığını aktaran Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, “Kendiniz ve sevdikleriniz için sigara ve tütün mamullerini terk edin, getirilmiş yasaklara uyun ve uymayanları da lütfen yetkili mercilere bildirin. Bu konularda göstereceğiniz duyarlılık gelecek nesillere karşı bir sorumlu vatandaşlık görevimizdir" dedi.
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde yaptığı çağrıda tütün mamullerinin zararlarını anlatan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, sigaranın ekonomik, sosyal, fiziksel yıkıcı sonuçları olan ciddi bir bağımlılık olduğunu söyledi. Sigara dumanının sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Başkan Öger, “Hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıyla, solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıklar arasında, akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfeksiyonlar hatta alerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, tütün içenlerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Her yıl dünyadan milyonlarca insanın öldüğü Türkiye'de 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tütün sektörünün acımasız çarkını durdurmak mümkündür. Tütün endüstrisinin bilhassa gençlere yönelik politikalarını engellemek, toplumu endüstrinin kirli oyunlarından uzak tutmak elimizdedir. 2008 yılında uygulamaya konan kapalı mekanlarda sigara içme yasağının denetimlerindeki eksiklikler nedeniyle kapalı alanların da giderek sigara içilebilir hale geldi" dedi.
Kamusal alanlarda da sigara yasağı olduğunu aktaran Başkan Öger, "Bu yasaklar hastane bahçesi, okul bahçesi, park, kafe, restoranların açık bölümlerini kapsıyor. Nargile kafeler dahil, tüm yiyecek içecek hizmeti veren mekanların açık alanlarında sigara içme yasağı olmasına rağmen maalesef yetersiz olan denetimden kaynaklı neredeyse bütün alanlarda hatta birçok kapalı alanlarda bile sigara içildiğini şahit olabiliyoruz. Özellikle nargile kafelerin şehrin en işlek caddelerde açılması bu kafelerin de nargile sunum izinlerini olmamasına rağmen müşteri ağırlamaları ciddi manada rahatlık oluşturmaktadır. Oysa sigara ve tütün yasağı noktasında her kurumun, kuruluşun sermayesi büyük veya küçük fark etmeksizin denetlenmesi, cezai müeyyidelere tabi tutulması gelecek nesillere verebileceğimiz en büyük sağlık kazanımıdır" diye konuştu.

"Yasaklara uyun ve uymayanlarında lütfen yetkili mercilere bildirin"
Yasakların çiğnenmek için değil uyumak için olduğunu ifade eden Başkan Öger, "Türkiye'de maalesef insanların kafasındaki algı bir yasak konulmuşsa onu çiğnemek bir başarı göstergesi olarak algılanmaktadır. Yasakların toplum sağlığı noktasında öneminin toplumun diğer fertleri tarafından da bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. Getirilen sigara yasağının uygulanabilirliği noktasında ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşların, bireysel anlamda vatandaşların duyarlı olması ve yasaklara uyulması noktasında mahalle baskısı oluşturması elimizi güçlendirecektir. Kendiniz ve sevdikleriniz için sigara ve tütün mamullerini terk edin. Getirilmiş yasaklara uyun ve uymayanlarında lütfen yetkili mercilere bildirin. Bu konularda göstermeniz duyarlılık gelecek nesillere karşı bir sorumluluk vatandaşlık görevimizdir" şeklinde konuştu.

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