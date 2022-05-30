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Öğrencinin öğretmene bıraktığı not hayalini gerçeğe dönüştürdü Köy okulundaki öğrencinin masum isteği okul müdürünü harekete geçirdi Elazığ'da köy okulunda okuyan öğrenci, öğretmenine bıraktığı notla konsere gitmek istediğini söyledi Not üzerine harekete geçen müdür, okulda konser etkinliği düzenledi

İHA

Öğrencinin öğretmene bıraktığı not hayalini gerçeğe dönüştürdü Köy okulundaki öğrencinin masum isteği okul müdürünü harekete geçirdi Elazığ'da köy okulunda okuyan öğrenci, öğretmenine bıraktığı notla konsere gitmek istediğini söyledi Not üzerine harekete geçen müdür, okulda konser etkinliği düzenledi

Elazığ’da ortaokul öğrencinin bıraktığı nottan etkilenen müdür, öğrencinin hayalindeki konser etkinliğini ayağına getirerek, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.
Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde bulunan Vali Aydın Arslan Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Arda Yıldız, okul müdürünün odasına "Sizden bir etkinlik, konser talep ediyoruz. Parası bizden, götürmesi sizden olsun müdürüm. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum Tuba müdürüme" notunu bıraktı. Notu gören okul müdürü Tuba Coştu, daha önce hiç konsere veya herhangi bir sanatsal etkinliğe katılmayan öğrencileri için harekete geçti. Coştu, öğrencilerin isteklerine kayıtsız kalmayarak okulun bodrum katını konser alanına çevirdi. Konser öncesi öğrenci ve öğretmenler birlikte konser alanını süsledi. Öğrencisi Arda’nın konser hayalini gerçekleştirmek isteyen Coştu, Fırat Üniversitesi Konservatuvar bölümü öğretim üyesi Mustafa Öztürk’ü okulda konser vermek için davet etti. Sürprizle karşılaşan Arda Yıldız, duygu dolu anlar yaşarken arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

"Bize düşen hayalleri büyük olan bu çocukların adımlarını büyük hale getirmektir"
Öğrencisinin dileğini yerine getiren Vali Arslan Aydın Ortaokulu Müdürü Tuba Coştu, "Buradaki çocukların kısıtlı imkanlar doğrultusunda onların hayallerini gerçekleştirmenin ve isteklerini yerine getirmenin bizim vazifemiz olduğunu görüyorum. Bir gün odama girdim. Arda öğrencimin küçük bir mektup yapıp odamdaki masama bıraktığını gördüm. Bu notu okuduğumda çok duygulandım. Bana daha önce hiçbir konsere gitmediğimi benim onları götürürsem çok mutlu olacağını dile getirmiş. Sonunda söyle bir not bırakmış 'Parası bizden götürmesi sizden yeter ki bizi bir konsere götürün' demişti. Böyle bir masum isteğin karşısında benim hiçbir tepki vermem normal olmazdı. Ben de öğrencilerimin bir konser içerisinde yer almasını istedim. Bunun içinde Fırat Üniversitesi Konservatuar bölümü hocası Mustafa Öztürk'ten böyle bir şey rica ettim. Beni kırmadılar hem Arda hem de diğer 75 öğrenci çok mutlu oldu. Bu çocuklar günümüzde ki sosyal gibi alışkanlıklardan biraz daha uzak daha masumane dünyaları olan çocuklar. Özellikle bu çocukların kalbine dokunabilmek, onların hayallerinin peşinden gitmesini sağlamak benim için daha mutluluk verici bir durum. Bize düşen hayalleri büyük olan bu çocukların adımlarını büyük hale getirmektir" dedi.

"En büyük hayalim vatanıma ve milletime hayırlı bir evlat olmak"
Sürprizle çok mutlu olduğunu ifade eden 8. sınıf öğrencisi Arda Yıldız da "Daha önce hiçbir etkinliğe katılmamıştık. Ben ve arkadaşlarım köyde yaşıyoruz. Hep televizyonlarda görüyorduk ve merak ediyorduk nasıl bir şey olduğunu. Ben de eski bir kağıda yazdım bizi gönderebilir misiniz hocam parası bizden götürmesi sizden diye. Sağ olsun Tuba hocam da bunu görmüş ve dileğimizi gerçekleştirmek için okula konservatuvar öğretmeni ve öğrencisi getirmiş. Ben ve arkadaşlarım eğlenip şarkılar söyledik. Tuba hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük hayalim vatanıma ve milletime hayırlı bir evlat olmak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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