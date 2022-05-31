Elazığ’da erteleme, üşenme, vazgeçme konulu konferans verildi

Elazığ’da Yazıkonak Belde Belediyesinin organize ettiği "Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor” Projesiyle birlikte eğitimler düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede bu ay erteleme, üşenme, vazgeçme konulu konferansa düzenlendi.

Elazığ Yazıkonak Belediyesinin hayata geçirdiği ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Goncalar Solmasın Derneği ve Mesleki ve Teknik Eğitimi Yaygınlaştırma Derneği işbirliğiyle her ay düzenli olarak yapılan "Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor" Proje eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede erteleme, üşenme, vazgeçme konulu konferansına Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Özgen, Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Ziya Polattaş, Yazıkonak Belediye Başkan Vekili Faruk Akar, Yazıkonak Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Yeşiltarla, eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansa rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Başkan Hatif Çadırcı ise öğrencilere selamlarını iletilirken misafir eğitimci yazar Hacı Ormanoğlu'na Yazıkonak Belediye Başkan Vekili Faruk Akar tarafından plaket takdim verildi.

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