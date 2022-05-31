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Karşısına rakip çıkmayan kadın muhtar, 18 yıldır görevinin başında

İHA

Karşısına rakip çıkmayan kadın muhtar, 18 yıldır görevinin başında

Elazığ’da köylülerin istediği üzerine 2004 seçimlerinde muhtarlığa aday olan 2 çocuk annesi Şükran Doydu Çimen, şimdiye kadar karşısına rakip çıkmadığı için 18 yıldır köyünün muhtarı olarak çalışmalarına devam ediyor.
Elazığ’ın Ağın ilçesi Kaşpınar köyünde ikamet eden Şükran Doydu Çimen (47), köylülerin önerisi ve desteğiyle ilk olarak 2004 yılında muhtarlığa aday oldu. Tek aday olarak seçime giren Çimen, görevine başladı. Ardından yaptığı çalışmalar ve getirdiği hizmet ile köy sakinlerinin gönlünde taht kuran Çimen’in 4 dönem boyunca karşısına hiç rakip çıkmadı. 60 nüfuslu köyde 18 yıldır muhtar olan 2 çocuk annesi Çimen, çalışmalarına devam ediyor. Muhtar olarak ilk seçildiğinde babasının 'Yapamazsın' dediğini aktaran Çimen, başardığını görünce kendisine güvendiğini söyledi. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini ifade eden Çimen, "Kadının isterse yapamayacağı hiç bir şey yok" dedi.

"Önce şaka gibi beldi bana, daha sonra kazanınca çok mutlu oldum"
İlk olarak 2004 seçimlerinde muhtar seçildiğini belirten Kaşpınar köyü muhtarı Şükran Doydu Çimen, “Daha önce muhtar olmayı düşünmüştüm. Fakat yapamam, bir kadın nasıl çalışır diye tepki alır mıyım diye düşünmüştüm. Köylülerimizle bir evde toplanmıştık. Sağ olsunlar dediler muhtar kadın olsun ve destek verdiler. Ben de onların desteği ile bu işe girdim. Önce şaka gibi beldi bana, daha sonra kazanınca çok mutlu oldum. Çalışmalara devam ediyorum. Kadın olarak kamu kurum kuruluşlarına gittiğim zaman hiç yok denilmiyor. Mesela bir iş teklifinde bulunuyorum, ertesi gün hemen yapılıyor. Kadın olmanın gücünden kaynaklanıyor bu durum. Bazen sularımız kesiliyor, borularda patlaklar oluyor. Gücümüzün yetmediği zaman iş makinalarını çağırıyoruz. Onun tamiratını yapıyoruz. Bize bu konuda köylümüz ve azalarımız yardım ediyor. Kadın olduğumu için bana destek de veriyorlar” diye konuştu.

"Aday çıkmasını istemiyorlar"
18 yıldır karşısına hiçbir aday çıkmadığını aktaran Muhtar Çimen, "Zaten köylü bana güveniyor. 'Sen koşturuyorsun, biz senin gibi yapamayız' diyorlar. Aday çıkmasını istemiyorlar. O yüzden benden çok memnunlar. Ben de köyümü çok seviyorum. İyi anlaşıyoruz. Köy sakinleri ile diyaloğumuz da çok iyi. Bir karar aldığımız zaman birlikte toplanıp karar veriyoruz. O şekilde onların da destekleriyle her şeyi yapıyorum. Kadınlar her şeyin üstesinden gelebilir. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Herkese tavsiye ediyorum. Muhtarlık sorumluluk isteyen bir iş, bir köyü ve mahalleyi yönetiyorsun. Bunun güzelliği de var. Herkesle diyaloğumuz fazla. Her yerde kadının gücü çok. Kadın her şeyin üstesinden gelir. Bana Ağın çevresinden kadınsın bu işi yapamazsın diyen hiç olmadı. Burada okuma oranı çok yüksek olduğu için kadına çok değer veriliyor. Kadına çok güvenirler. O yüzden hiçbir tepki görmedim. Sadece ilk muhtar seçildiğimde babam sen yapamazsın edemezsin demişti ama kendisi de bir şeyler başardığımı görünce bana güvenmeye başladı. Bana her zaman destek oluyor" şeklinde konuştu.

"Bir kadın olarak her şeyimizi anlatabiliyoruz"
Köy sakinlerinden Zeynep Özcan, "Muhtardan çok memnunuz. Memnunuz diye zaten vazifesine devam ediyor. Aileden biri sayılır. Benim kızımla yaşıt. Elimizde büyüdü. Bir kadın olarak her şeyimizi anlatabiliyoruz. Sıkıntılarımızı rahatlıkla konuşabiliyoruz. Bir kadın olarak gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadın elinin değdiği her yer güzel olur"
Muhtardan çok memnun olduklarını dile getiren Samiye Genç de "Yollar, kanalizasyon, su deposu yapıldı. Hala da çalışıyor. Kadın elinin değdiği her yer güzel olur. Muhtarımız sayesinde köyümüz çok güzel. Bundan sonraki dönemlerde de kendisini muhtar olarak görmek isteriz. Biz muhtarımızdan memnunuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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