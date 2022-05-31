Eğitim Bir-Sen’de Genişletilmiş İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi

– Eğitim BirSen Elazığ şubesi tarafından Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı.

Eğitim BirSen Elazığ şubesi tarafından, Kültür Park Mamüratül Aziz Salonunda Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, yönetim kurulu ve ilçe başkanları katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı Başkan Bahşi’nin konuşmalarıyla devam etti. Toplantı, yapılan plaket takdiminin ardından sorucevap yapılarak son buldu.

Tek listeyle ve istişare ederek yola devam etmek istediğini aktaran Bahşi, “Ben dedim ki bu işi başka bir arkadaşımız alsın yürütsün, devam etsin. Taze bir kan gelsin, belki alanda bir değişiklik olur. Bizim yüzümüz eskimesin bu kurumda yıllardır emeğimiz var. Sizin desteklerinizle birlikte iki dönem de başkanlık yaptım. Sayenizde bugüne kadar getirdik. İstişare ettiğimiz herkes ve genel başkanımız devam edin asla müsaade etmeyiz dediler. Devam etmeni istiyoruz. 3 dönem yapmış olacaksın, haliyle 3 dönemden sonra yapamazsın dediler. Bende bugün arkadaşlar burada hem bunu istişare edelim hem de temsilciler toplantımızı öncesine alalım dedim. Alanda kafa karışıklığı olmasın. Ben bunu burada söylerken sizlerle beraber aldığımız kararla aday oluyorum diyeceğim yoksa devam edeceğim demiyorum. Yeni bir sürece gireceğiz ve Kasım ayında seçim olacak. Bu toplantımız sadece alandaki bu kafa karışıklığını gidermek için. Bu salon burada devam et derse inşallah devam edeceğiz” dedi.



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