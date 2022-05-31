Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi şehir genelinde sinek, üvez ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek, üvez, ağaç ve bitki zararlılarına karşı şehrin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını artırdı. Havaların ısınmasıyla birlikte belirli bir program dahilinde yürütülen çalışmalarla cadde, sokak, çöp konteynerleri, parklar ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, sabah saatlerinde larva, akşam saatlerinde üvez, sinek ve sivrisinek gece ise ağaç ve bitki zararlılarına karşı ilaçlama yapıyor.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refahını artırmak üzere şehrimizin her noktasında sinek, sivrisinek, üvez ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 41 mahallemizin tamamında vardiyalar halinde sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmaları cadde, sokak, çöp konteynerleri, parklar ve yeşil alanlarda devam edecektir” denildi.

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