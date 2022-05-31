Başkan Şerifoğulları: “Şehrimizi değerleriyle güçlendirerek geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz”

Kent genelindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizi değerleriyle güçlendirerek geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yer Altı Otoparkı inşası ile Bakırcılar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları daha sonra tarihi Bakırcılar Çarşısı’nı ziyaret etti.

Ticaret Doğduğu Sokaklara Geri Dönüyor Projesi çerçevesinde Bakırcılar Çarşısı'nda başlatılan sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, “Projemiz çerçevesinde yüz yıllık tarihiyle şehir ticaretinin nabzının attığı Kapalı Çarşı bünyesindeki 116 dükkanın dış cephesinde tek tip ahşap kaplama çalışması gerçekleştirerek tarihi çarşımıza, kaldırım yenileme, çatı tadilatı ve aydınlatma gibi çalışmalarla yepyeni bir kimlik kazandırmıştık. Şimdi ise tarihi Bakırcılar Çarşımızda sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda yer alan 96 dükkanı kapsayan çalışmalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan binalarda güçlendirme çalışması, çatı tadilatı, ahşap kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Tarihi çarşımıza kaldırım yenileme ve aydınlatma çalışmalarıyla yepyeni bir kimlik kazandıracağız. Bu projemizin devamında ise Çarşı Mahallesi’nde bulunan Sakarya Sokak, Belediye Sokak, Saray Cami Meydan Cephe Yenilemesi ve Belediye İş Merkezi Üstü Meydan Düzenlemesi çalışması gerçekleştireceğiz. Böylece bu alana bir bütünlük içinde yepyeni bir kimlik kazandırmış olacağız. Şehrimizi değerleriyle güçlendirerek geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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