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8 yaşındaki kız sosyal medyadan istedi, Belediye Başkanı yerine getirdi Elazığ'da bağırsakta daralma hastalığı olan 8 yaşındaki Nursima Turan, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na seslenerek doğum günü dolayısıyla bisiklet talebinde bulundu Talebe kayıtsız kalmayan Başkan Şerifoğulları, küçük Nursima'ya bisiklet ve çeşitli oyuncaklar gönderdi

İHA

8 yaşındaki kız sosyal medyadan istedi, Belediye Başkanı yerine getirdi Elazığ'da bağırsakta daralma hastalığı olan 8 yaşındaki Nursima Turan, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na seslenerek doğum günü dolayısıyla bisiklet talebinde bulundu Talebe kayıtsız kalmayan Başkan Şerifoğulları, küçük Nursima'ya bisiklet ve çeşitli oyuncaklar gönderdi

Elazığ’da yaşayan Yağmur ve Şerafettin Turan çiftinin ilk çocuğu olan ve bağırsakta daralma hastalığı bulunan Nursima Turan, doğum günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan bisiklet istedi. Talebe kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Şerifoğulları, küçük Nursima'ya bisiklet ve çeşitli oyuncaklar gönderdi.
Elazığ’da yaşayan Yağmur ve Şerafettin Turan çiftinin ilk çocuğu bağırsakta daralma hastası Nursima Turan, doğum günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan bisiklet istedi. Belediye personellerinin videoyu izletmesi üzerine talimat veren Başkan Şerifoğulları, bisiklet ve çeşitli oyuncaklar alınmasını istedi. Belediye personelleri tarafından bisiklet, çeşitli oyuncaklar ve doğum günü pastası alınarak Nursima’nın doğum günü kutlandı. İstediği bisiklet ve oyuncakları gören Nursima Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, belediye olarak Başkan Şerifoğulları’nın talimatı doğrultusunda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Aksu, "Başkanımızın bir parolası var kimsesizlerin sesi Elazığ Belediyesi adı altında bunlar sosyal medya üzerinden de olabiliyor, bizlere başvuru da olabiliyor. Şuan da bulunduğumuz evdeki vatandaşımız da ihtiyaç sahibi. Çocuğumuz 6 aylıktan itibaren tedavi görüyor. Bize yeni müracaatları olduğu için bizler de yeni tespit ettik. Nursima doğum günü dolayısıyla bir bisiklet talebinde bulunmuştu. Başkanımızın talimatı doğrultusunda bisikleti kendisine tedarik ettik. Bundan sonra Nursima’nın tedavisi için gerekli olan yardımı Elazığ Belediyesi olarak üstleniyoruz. Bunu da inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Çocuğumuzun mutluluğu ve sağlığı bizleri de mutlu edecektir. Rabbim şifalar versin. Çocuğumuz bu tür şeyi ilk defa görüyor. Böyle olunca o mutlu oluyor o mutlu olunca da bizler de mutlu oluyoruz. Mümkün oldukça çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda dokunmak istiyoruz" dedi.
Belediye Başkanından bisiklet istediğini belirten 8 yaşındaki Nursima Turan, "Doğum günüm olduğu için Belediye Başkanından bisiklet istemiştim. Her dediğim gerçek oldu ben de bundan dolayı çok mutlu oldum. Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
Öte yandan Elazığ Belediyesi, bağırsak hastalığı olan Nursima Turan’ın hastane masraflarını da karşılayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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