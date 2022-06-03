Elazığ’da 50 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 50 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak sigara ve makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine şüpheli ve kullandığı aracı tespit etti. Jandarma ekiplerince şüphelinin aracı takibe alınarak Gülüşkür Jandarma Yol Kontrol Noktasında durduruldu ve arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda aracın bagajından 50 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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