Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 140 şüpheli yakalandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 24’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 82 adet fişek, 1 adet tüfek, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespitiyle ele geçirilen 1 adet otomobilin de belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi.

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