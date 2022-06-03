Elazığ’da asfaltlama çalışması sürüyor

Elazığ genelinde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ulaşımı daha konforlu duruma getirmek için 41 mahallenin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Kızılay Mahallesi Kilim Sokak, Gümüş Sokak ve mahalle içerisindeki muhtelif güzergahlardaki yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesinin Kızılay Mahallesi’nde sürdürdüğü belediye çalışmalarından kendisinin ve mahalle sakinlerinin memnun olduğunu belirten Kızılay Mahalle Muhtarı Emrah Işık, Elazığ Belediyesinin mahallelerine ayrı bir ehemmiyet gösterdiğini kaydetti. Belediye ekiplerinin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran Muhtar Işık, “Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 10 gündür mahallemizde hummalı bir çalışma sürdürerek mahalle içi güzergahları daha kullanışlı bir duruma getirdi. Kilim ve Gümüş Sokağı birbirine bağlayan bağlantı yollarının yapımını ve Kazım Karabekir Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarımızı büyük oranda tamamlayarak hizmete hazır duruma getirdi. Farklı noktalarda ise malzeme serimini tamamlayıp asfalt serimine geçtik. Elazığ Belediyemiz, mahallemiz için en iyisini hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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