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Devlet dairesinden emekli oldu, takım elbisesinden emekli olamadı 8 yıldır takım elbiseyle minibüs şoförlüğü yapıyor

İHA

Elazığ'da yaşayan Bağlı Namlı, 2014 yılında devlet dairesinden emekli olmasının ardından takım elbisesiyle 8 yıldır hat şoförlüğü yaparak çevredeki esnaflara da örnek oluyor.

Devlet dairesinden emekli oldu, takım elbisesinden emekli olamadı 8 yıldır takım elbiseyle minibüs şoförlüğü yapıyor

Elazığ’da yaşayan Bağlı Namlı, 2014 yılında devlet dairesinden emekli olmasının ardından takım elbisesiyle 8 yıldır hat şoförlüğü yaparak çevredeki esnaflara da örnek oluyor.
Elazığ’da belde belediyesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan 60 yaşındaki Bağlı Namlı, emekliliğinin ardından arkadaşının talebi üzerine şehir içi hat şoförlüğü yapmaya başladı. Devlet dairesinden gelen alışkanlığı sayesinde minibüs şoförlüğünü de takım elbiseyle kullanmaya başlayan Namlı, 8 yıldır takım elbise ve kravatıyla yolcuların karşısına çıkıyor. Yılın 9 ayı boyunca takım elbiseyle işe giden Namlı, minibüse binen yolcuların kendisini gördüğünde şaşırdıklarını belirtirken, bu kıyafetinin diğer esnaflara da örnek olmasını istiyor.
1993’de Mollakendi Belediyesinde çalıştığını belirten Bağlı Namlı, “1995’te 5 Nisan kararlarında işten çıktım daha sonra 1995 1996’da yeniden işe başladım. 2000’den 2011’e kadar Mollakendi Belediyesinde garaj amiriydim aynı zamanda personel şefliği de yaptım. 2014’te de Belediye Başkanı aday adayı oldum ama kazanamadım, nasip değilmiş. Arkadaşlarım sayesinde burada minibüs şoförlüğüne başladım. Öyle de devam ediyor. Belediyeye girdikten sonra özel kaleme bakıyordum. Özel kalemden sonrada hep böyle resmi giyindim. Takım elbise giydiğim zamanda hep üzerimde kravatım olur. Ben takım elbisemin sayısının bilmem. Evde çok takım elbisem yoktur. Bir iki tane özel günler için ayırmışımdır. Diğerleri hep kuru temizlemede olur. Gider oradan alır çıkarır giyerim. Yeri geldiğinde insanlar konuşacağı zaman kravatı görünce karşımdaki kimdir diye düşünerek biraz duraklıyor. Ben bundan sıkılmıyorum herkese de tavsiye ediyorum. Resmiyetin verdiği sorumluluktan dolayı kendime bakarım. Sorumluluk taşıyan bir insanım ne olursa olsun sorumluluğumu yapmak zorundayım. 2014’den bu yana yani 8 yıldır buradayım. Emekli olduktan sonra minibüs şoförlüğüne başladım. Başladığımdan beri takım elbise ile çalışıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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