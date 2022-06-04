Elazığ’da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

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Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgeye baskın yaptı. Yapılan baskında 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı kaydedildi.

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