Elazığ ASKF’de Mustafa Gür güven tazeledi

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mustafa Gür, güven tazeledi.
Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda 300 oyun tamamını alan mevcut başkan Mustafa Gür, yeniden başkanlığa seçildi.
Mustafa Gür başkanlığındaki yönetim kurulunda; Necmi Pamuk, Bahattin Erbasan, Ferhat Ataş, Cemil Döndü, Fethi Ahmet Deniz, Fırat Meydan, Ahmet Özden Özen, Osman Akarsu, Turgut Kılınç, Mehmet Yaman, Aytaç Özcan, Zehra Özkal, Abdullah Alan, Mehmet Zeki Sönmez, Yusuf Kürşat Kulualp, Cafer Taribakan, Özcan Bal ve Oktay Arık yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.