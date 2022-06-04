Elazığ ASKF’de Mustafa Gür güven tazeledi

"7.2'lik deprem üretecek fay hattı var!" Balıkesir için flaş uyarı!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mustafa Gür, güven tazeledi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda 300 oyun tamamını alan mevcut başkan Mustafa Gür, yeniden başkanlığa seçildi.

Mustafa Gür başkanlığındaki yönetim kurulunda; Necmi Pamuk, Bahattin Erbasan, Ferhat Ataş, Cemil Döndü, Fethi Ahmet Deniz, Fırat Meydan, Ahmet Özden Özen, Osman Akarsu, Turgut Kılınç, Mehmet Yaman, Aytaç Özcan, Zehra Özkal, Abdullah Alan, Mehmet Zeki Sönmez, Yusuf Kürşat Kulualp, Cafer Taribakan, Özcan Bal ve Oktay Arık yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.