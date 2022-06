DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve beraberindeki heyet, Ahıska Türklerini ziyaret etti

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Elazığ’da yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi.

Bugünkü ziyaretin amacının göç eden Ahıska Türklerinin buradaki yaşayış durumlarını kontrol etmek ve ihtiyaçlarını sormak olduğunu aktaran DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, “Allah Türk milletinden başta Cumhurbaşkanından, Bakanlarımızdan ve Milletvekillerimizden razı olsun. Ahıskalı kardeşlerimizin burada neye ihtiyaçları varsa bulunduğunu gördüm. Yemekleri çok güzel. Eğitim veriliyor, spor alanları var, Kur’an kursu var ve sağlık alanı var. Buradaki herkese sordum çok memnunlar. Burada bin 400’den fazla kardeşimiz var. Hepsi Türk Milletine, Cumhurbaşkanımıza duacıdır. Bir gerçek var, kendini dünyanın 1,2 numarası gören ülkeler bugün Türkiye’nin yaptığı bu işleri bu seviyede başaramıyorlar. Biz Ahıskalılar için tarihi bir gün nedeni ise 3 Haziran günü Cumhurbaşkanımız çok önemli bir karar imzaladı. Bu karar iskanlı göç kararı. Eski Sovyet Birliğinde yaşayan Ahıskalılar içinde bu karar geçerli ama başta Ukrayna’dan gelen bin kardeşimiz için bu şu demek, devletimiz onlara her türlü ev ve iş yeri vermeye hazırdır. İnşallah bin kardeşimiz rahat rahat evi ve iş yeri olarak hayatını sürdürecek” dedi.

Bugün ki ziyaretten çok memnun kaldıklarını dile getiren Kahramaneva Cemilya, “Bizler burada olmaktan çok memnunuz. Rabbim önce sizlerden sonrada Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizlere evler sundu. Çok mutluyuz. Allah’ım sonumuzu hayretsin. Sağ olun bize destek veriyorsunuz. Bizlere arka çıktınız. Allah herkesten razı olsun. Polisimizden, herkesten çok razıyız. Büyüklerimiz ziyarete geldi, çok memnun kaldık. Allah onlardan da razı olsun” diye konuştu.

Türk halkının çok yardımsever olduğunu ifade eden Feruza Suleyeva, “Allah herkesten razı olsun. Buradaki herkesin çok emeği var. Bizleri zor durumda olduğumuz zaman çıkarıp getirdi. Bugünde ziyaretimize geldiler. Bundan sonra iş istiyoruz. Dışarı çıkmak, yaşamak istiyoruz. Bizlere kimliklerimizi çabuk vermelerini istiyoruz. Her şeyden memnunuz gördüğünüz gibi burada bize her şeyi veriyorlar. Etkinlikler oluyor, çocuklarımızı eğlendiriyorlar. Allah ne muratları varsa versin. Çok mutluyuz, çok güzel ve sakin bir şehirdeyiz. Burada kalmak isteriz. İnsanlar çok iyi ve yardım sever. Bize sürekli yardım ediyorlar. Kim olursa olsun hastanede, dışarıda, markette bir şey bilmediğimiz için yardım ediyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok” şeklinde konuştu.

Ziyarete Vali Yardımcısı Abdulkerem Abasoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Müftü Selami Aydın eşlik etti. Ziyaret çerçevesinde ilk olarak Ahıska Türkleriyle sohbet edilerek konakladıkları alan gezildi, daha sonra Kürsübaşı dinletisi ve etkinliklerin ardından gerçekleştirilen toplantıyla ziyaret son buldu.

