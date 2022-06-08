Elazığ’da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı

İHA

Elazığ’da 3 doktor darp edildi, meslektaşları olayı kınadı

Elazığ’da sağlık çalışanları, 3 doktorun darp edilmesini kınadı.
Olay, dün akşam Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Biriminde meydana geldi. Çocuklarının tedavisi sırasında bir aile ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın ardından 2 stajyer ile bir asistan doktor, darp ve tehdit edildi. Bunun üzerine iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
Bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı kınadı. Doktorlara geçmiş olsun dileklerini ileten meslektaşları, saldırganların gereken cezayı almasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

U16 Futbol Ligi Elazığ Grubu maçları başladı
YEREL HABERLER U16 Futbol Ligi Elazığ Grubu maçları başladı
Elazığ’da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha ...
7 yaşında tabureye çıkarak başladı, yarım asırdır makas sallıyor
YEREL HABERLER 7 yaşında tabureye çıkarak başladı, yarım asırdır ...
Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı, ekipler ikna etti Benzini önce içti ardından üzerine döktü, kendini yakmaması için ekipler ikna etti
YEREL HABERLER Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı, ...
Elazığspor’un borcu 64 milyon TL
YEREL HABERLER Elazığspor’un borcu 64 milyon TL
Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor
Elazığ’da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 21 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Öğrenciler TAHAM’da keyifli dakikalar geçirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler TAHAM’da keyifli dakikalar geçirdi
Elazığ'da kadınların ürünleri sergilendi
YEREL HABERLER Elazığ'da kadınların ürünleri sergilendi
Elazığ’da 2 kişiyi yaralayan ve 21 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 kişiyi yaralayan ve 21 suç kaydı bulunan ...
Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, tırnak eti bakımının püf noktalarını açıkladı
YEREL HABERLER Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty, tırnak eti ...
Molozlar arasından Türk bayrağını çıkardı, görenlerin içini ısıttı
YEREL HABERLER Molozlar arasından Türk bayrağını çıkardı, görenlerin ...
Elazığ’da patenli kızın tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Elazığ’da patenli kızın tehlikeli yolculuğu
Elazığ’da yavru yaban keçisi görüldü
YEREL HABERLER Elazığ’da yavru yaban keçisi görüldü
Elazığ’da çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya ...
Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi
Elazığ’da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ’da uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü ...
Başkan Uslu, vatandaşları Motofest’te davet etti
YEREL HABERLER Başkan Uslu, vatandaşları Motofest’te davet etti
Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığspor’da Mali Genel Kurul yarın
YEREL HABERLER Elazığspor’da Mali Genel Kurul yarın
Elazığ çocuklar hem çevreyi temizledi hem eğlendi
YEREL HABERLER Elazığ çocuklar hem çevreyi temizledi hem eğlendi
Diyetisyen Gülben Uç: “Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir”
YEREL HABERLER Diyetisyen Gülben Uç: “Günde ortalama 3 litre su ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.