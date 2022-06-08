Elazığ'da sağlıkçılardan '3 doktora darp' tepkisi



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 2'si stajyer, 1'i asistan 3 doktorun hasta yakınları tarafından darbedildiğini belirten sağlık çalışanları, olayı protesto etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde meydana geldi. Çocuklarının tedavisi için hastaneye gelen aile ile sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle 2'si stajyer 1'i asistan 3 doktor darbedildi. Hastane güvenliği olaya müdahale ederken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Sağlık-Sen Fırat Üniversitesi Şubesi ve Hekim-Sen İl Temsilciliği, hastane önünde bir araya gelip yaşanan olayı kınadı.

Sağlık-Sen Elazığ Üniversite Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, "Aile, çocuğunun tedavileri yapıldıktan sonra sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunmuşlardır. Bu olayla birlikte, her gün olduğu gibi, bugün de sağlık çalışanlarına şiddet haberi ile sarsıldık. Bu gidişle yarın, ertesi gün ardı arkası kesilmeyecek, belki de devam edecek bu haberler. Tek yönlü, ciddi, pervasızca insanlık dışı saldırı altında bulunan bir meslek alanının mensupları olarak dayanma gücümüz kalmadı" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-08 16:34:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.