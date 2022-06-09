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Muş'ta makatı olmadan doğan bebek Elazığ'daki ameliyatla yaşama tutundu

DHA

Muş'ta makatı olmadan doğan bebek Elazığ'daki ameliyatla yaşama tutundu


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)MUŞ'un Bulanık ilçesinde 5 binde bir görülen makat yokluğuyla dünyaya gelen bebeğe, doğumdan 30 saat sonra Elazığ'da yapılan ameliyatla makat yapıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, müdahale edilmediği takdirde bu tür vakaların yaşama şansının sıfır olduğunu belirterek, "Bebeğimize 2 saat süren başarılı bir ameliyatla tek seansta popo yaptık. Bebeğimiz dışkısını artık yapıyor. Yüzde 100'e yakın ihtimalle dışkısını tutabilecek, normal insanlar gibi yaşayacak" dedi.
Bulanık´ta yaşan Ercan (38) ve Şehriban (35) Akdeniz çiftinin 3'üncü çocukları, 3 Haziran'da 36'ncı haftasında 5 bin doğumda bir görülen makat yokluğuyla dünyaya geldi. Muş'ta tedavi edilemeyen bebek için Elazığ'da bir hastaneyle görüşüldü. Bebek, ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Henüz ismi konulmayan bebek, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz tarafından doğumundan 30 saat sonra ameliyata alındı. Bebeğe 2 saat süren tek seanslık operasyonla makat yapıldı. Bir hafta süreyle gözlem altında kalacak olan bebek, tedavisinin ardından ailesine teslim edilecek.
'ZAMAN GEÇİRMEDEN AMELİYAT EDİLMESİ GEREKEN HASTALAR'
Opr. Dr. Ersöz, "Bebeğimizin sorunu anal atrezi yani makat yokluğuydu. Bu hastalık 5 bin doğumda bir görülüyor, erkek bebeklerde daha sık görülüyor. Doğan bebek kakasını yapamadığı için beslenemeyecek, beslenemeyen bir insanın da yaşama şansı sıfır. Kesinlikle zaman geçirmeden ameliyat olması gereken hastalardır. Çocuğun durumu bozulmadan ameliyat yapılması gerekiyor. Bebeğimize 30'uncu saatinde 2 saat süren başarılı bir ameliyatla tek seansta popo yaptık. Bebeğimiz kakasını yapıyor artık. Yüzde 100'e yakın ihtimalle kakasını tutabilecek, normal insanlar gibi yaşayacak" diye konuştu.
Bebeğin babası Ercan Akdeniz de doğum sonrası bebeklerinin poposunun olmadığını görünce şok geçirdiklerini ve çok üzüldüklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Hiç karşılaşmadığımız bir durumdu. Bunun için araştırmaya girdik, çevre hastanelerle iletişim kurduk. Van, Erzurum, Diyarbakır gibi yakın bölgelerle iletişim haline girdik. Hiçbir yerde hastamızı ne kabul edecek ne de ameliyat edebilecek doktor bulamadık. İnternet üzerinden araştırmaya başladık. Sonra Fikret Ersöz hocamızla tanıştık. Hastamızı kolaylıkla ameliyat edebileceğini söyledi. Gerçekten de öyleydi. Ameliyatı yapabileceğini ve çok başarılı geçeceğini söyledi. Çok şükür başarılı geçti. Onlara çok teşekkür ederiz. Çocuğumuzun durumu şu an çok iyi, kendileri de sürekli ilgileniyorlar. İnşallah buradan sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-06-09 11:12:45

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