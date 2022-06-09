U14 Ligi’nde şampiyon Elazığ Yolspor

Elazığ Amatör Küme U14 Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Elazığ Yolspor’a kupası verildi.
Elazığ Amatör Küme U14 Futbol Ligi’nde şampiyonluğa Elazığ Yolspor ulaştı. Elazığ Yolspor Tesisleri’nde düzenlenen törenle turuncusiyahlı ekibe kupası takdim edildi. Kupayı TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç’ın elinden alan Yolsporlu futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Kupa töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç, “Güzel bir sezonu şampiyonlukla tamamlayan Elazığ Yolspor camiasını tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.
İl şampiyonluğunu elde eden Elazığ Yolspor Kulübü, U14 Türkiye Şampiyonası 1'inci kademe maçlarında Elazığ’ı temsil edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.