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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medya reklamlarını doğru kullananlar satışlarını arttırıyor

İHA

Özellikle pandemi döneminde etkin olarak vatandaşların karşısına çıkan sosyal medya reklamlarının, doğru yöntemlerle kullanıldığında satışları arttırdığı kaydedildi.

Sosyal medya reklamlarını doğru kullananlar satışlarını arttırıyor

Özellikle pandemi döneminde etkin olarak vatandaşların karşısına çıkan sosyal medya reklamlarının, doğru yöntemlerle kullanıldığında satışları arttırdığı kaydedildi.
Markalar sosyal medyada rakiplerinden daha aktif ve etkileşimi yüksek bir şekilde hesap yönetimi yapmak için sosyal medya uzmanlarını tercih ediyor. Özellikle evden çıkılmayan uzun sürelerde sosyal medyada geçirilen zaman boyunca ihtiyaçların buradan karşılanması, alışkanlıklar arasına girmeye başladı. Markasını sosyal medyada aktif hale getirmek, rakiplerinin önüne geçmek isteyen firmalar da sosyal medya hesapları için profesyonel destek alıyor.
Bu çerçevede sosyal medya uzmanı Ahmet Siyabend Ari, reklamlarını sosyal medyadan yayınlamayı tercih eden firmaların pandemi sürecinden daha kazançlı çıktığının altını çizdi. Firmaların artık ürün ve hizmetlerini sosyal medyadan tüketicilerin beğenisine sunduğunu kaydeden Ari, günümüzde sosyal medya uygulamalarının reklam için en etkili araç olarak kullanıldığını ve görsellerin milyonlarca kişiye ulaştığını ifade etti. Sosyal medya uzmanı Ahmet Siyabend Ari, "Bu dönemde sosyal medya reklamlarını doğru şekilde yayınlayan firmalar, sosyal medyayı kullanmayan rakipleri düşüş endişesi yaşarken, aksine satışlarını daha da katladı. Sosyal medya uygulamaları hedef kitleye ulaşmada ve marka bilinirliğini arttırmada oldukça etkilidir. Sosyal medya reklamlarıyla ürünlerinizin satışlarını katlayabilmeniz oldukça kolaydır. Reklamlar, firmaların hedef kitlesine doğrudan ulaşmasını sağlayarak, reklamın geri dönüşünün en yüksek ölçüde olmasını sağlamaktadır. Doğru reklam ve iyi bir strateji ile başarısızlık ortadan kalkmaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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