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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da usta kuaförler, özel çocukların bakımlarını yaptı

İHA

Elazığ'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan usta öğretici kuaförler, özel bireylerle bir araya gelerek kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Elazığ’da usta kuaförler, özel çocukların bakımlarını yaptı

Elazığ’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan usta öğretici kuaförler, özel bireylerle bir araya gelerek kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.
Elazığ’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim bünyesinde açılan kurslar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuaför saç bakım hizmetleri kursundaki eğitmen ve usta öğreticiler, Fırat Üniversitesinde bulunan down sendromlu ve zihinsel engelli gençlerin yanına giderek burada öğrencilerin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Kız öğrencilerin saçlarına maşa, fön ve kesim yapan usta öğreticiler, erkeklerin ise istedikleri doğrultuda saçlarını şekillendirdi. Düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olan öğrenciler usta öğretici kuaförlere teşekkür ederken Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, bu tür etkinliklerin sürekli devam edeceğini bildirdi.

"Özel eğitim gereksinimi olan çocuk için merkezimizde kurslar düzenliyoruz"
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak çeşitli alanlarda kurslar düzenlediklerini belirten Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, "Biz bugün de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerimiz için düzenlediğimiz kursa geldik. Bu kursumuzda down sendromlu ve hafif düzeyde engelli olan 20 yaş üstü bireylerimize el sanatları alanında el becerilerini, özgüvenlerini geliştirmek ve zamanlarını olumlu geçirmeleri için burada eğitim vermekteyiz. Buradaki kursumuz 2 yıldır devam etmektedir. Bugün de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kuaför, saç bakım hizmetleri kursundaki eğitmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz kursiyerlerimizle birlikte özel çocuklarımızın saç bakım hizmetlerini yapmak ve onlara moral vermek için buradayız. Daha önce de buna benzer etkinlikler yapmıştık. Düzenli periyotlarla bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız için Halk Eğitim Merkezimizde kurslar düzenlemekteyiz. Ben vatandaşlarımızdan bu ihtiyacı olan çocuklarımızı merkezimize yönlendirmelerini istiyorum. Bazen değişik alandaki kursiyerlerimizi bir araya getiriyoruz. Buradaki çocuklarımız da zaten pozitif ayrımcılık yaptığımız çocuklarımızdır. Geçen ay burada bir saç bakım hizmeti vermiştik, bu da çocuklarımızın çok hoşuna gitmişti yeniden talep edince biz de eğitim öğretim dönemi bitmeden bu çocuklarımızın saç ve cilt bakımlarını yapmak için geldik. Tabi bundan daha önemli olan onların yalnız olmadıklarını onlara her türlü desteği verdiğimizi ve her şartta onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten usta eğitici Hülya Tanyıldızı, "En azından da olsa onların kalplerine ve ruhlarına dokunduğumuz için çok mutluyuz. Burada erkek öğrencilerimizin saçlarını şekillendirdik. Kızlarımıza da fön çekip maşa yaptık. Öğrencilerimiz bu tür etkinliklerde bulundukları için gerçekten çok mutlular. Özel çocuklarımızın kalplerine dokunduğumuz için biz ayrı mutlu olduk" diye konuştu.
Özel bireylerin saçlarını yaptıkları için mutlu olduğunu belirten bir diğer usta öğretici Sibel Demirdağ ise "Özel çocuklarımız için buradayız. Çocuklarımızın istekleri doğrultusunda saçlarına işlemler yaptık. Kızlarımıza fön ve maşa çekip kesim işlemi yaptık. Erkek çocuklarımızın da istekleri doğrultusunda şekillendirdik. Özel çocuklarımız bu tür etkinlikler de çok mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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