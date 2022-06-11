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Bisikletli çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

İHA

Elazığ'da kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bisikletli çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Elazığ’da kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Abdullapaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi’nde meydana geldi. Bisikletli bir çocuğun kamyon kasasına tutunarak yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye sokan gencin tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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