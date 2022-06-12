Elazığ’da 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

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Elazığ’da silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden F.Y. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda F.Y.’yi silahla vuran E.E. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğünde götürüldü.

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