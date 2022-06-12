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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davul klarnet eşliğinde çilek hasadı başladı

İHA

Davul klarnet eşliğinde çilek hasadı başladı

Elazığ'da yaz meyvelerinin olmazsa olmazı meşhur Gezin çileğinde hasat, davul ve klarnet eşliğinde başladı.
İsmini yetiştiği bölgeden alan ve yerli olan Gezin çileğinde sezonun ilk hasadı, davul klarnet eşliğinde başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlanın yolunu tutan kadın ve erkek işçiler, saat 10'a çilek topluyor. Elazığ’a özgü davul ve klarnet eşliğinde hasada başlayan yapan köylüler, söyledikleri türkülerle zorlu mesailerini keyifli hale getiriyor. Yaklaşık 20 gün süren hasatta toplanan çilekler ise daha sonra pazar ve yol kenarlarındaki tezgahlarda satışa sunuluyor.
Nisan ve Mayıs ayındaki kuraklık nedeniyle çilek veriminde düşüş olduğunu belirten çiftçi Yasin Kaplan, “ Çileğimiz Gezin çileği olarak meşhurdur. Gezin çileğinin genellikle bu sezonu 10 veya 15 Haziranda başlar 20 gün gibi kısa bir süresi var. Çileğimiz bu sene geçen yıllara göre biraz daha az üşüme olduğu için yarı yarıya düştü. Sabah 5’te başlayıp saat 10’da bitiriyoruz toplamayı. Çileğin kasasını geçen yıl 10 liradan veriyorduk bu yıl da 15 liradan satışa sunduk. Köylülerin en büyük geçim kaynağı çilektir. Çileğin ilk hasadını şimdi yapıyoruz” dedi.

"20 gün içerisinde 20 veya 30 bin TL para kazanıyoruz"
Çilek üretimi sayesinde aile ekonomilerine destek olduklarını aktaran çiftçi Turan Kaplan, "Çilek sezonumuz bu yıl Haziranın 10’da başladı. Yerli bir çileğimiz var. Ziraat çileği bizde yok, bizimkilerin hepsi yerli çilektir. Yerli olduğu için toplamasına sabah 5’te başlıyoruz 11’e kadar toplamasını bitiyoruz. Yerli çilek yumuşak güneş vurduğu zaman eziliyor onun için sabah gölgeyken topluyoruz. Yumuşak olduğu için tüccarların hemen satması gerekiyor, yoksa çöpe gidiyor. Bizim köyün geçim kaynağı çilektir. Çilek sayesinde herkes ailesine destek oluyor. Hasat 20 gün sürüyor. 20 gün içerisinde 20 veya 30 bin TL arasında para kazanıyorlar. Verim bu yılda iyi ama geçen yıl daha iyiydi. Bu yıl yağmur nisan ayında yağmadığı için bizim burada kurak geçti. Yağmur yağmayınca ve üşüme de olunca verim düştü ama yine de Allah'a çok şükür” diye konuştu.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çilek hasadına geldiklerini belirten çiftçi Gülhan Kaplan, “Çilek hasadımız başlamıştır. Sabah 5’te kalkıp çilekleri toplamaya başlıyoruz. 11 gibi de toplamayı bitiriyoruz. Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Evlerimize de bir katkımız oluyor. Güneşli havalarda baya sıcak ve zor oluyor. Gezin çileği güzel ve tatlıdır” şeklinde konuştu

"Günde 500 kasa çilek satıyorum, işlerim çok iyi"
Günde yaklaşık 500 kasaya yakın çilek sattığını ifade eden tüccar Duran Deveci, “Kuyulu çileğinin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Şuan gezin çileğinin açılışını davul ve klarnet eşliğinde yaptık. Beş yıldır buradaki tarlalardan çilek alıyorum. Buradaki tarlaları icar ettiğim için her sabah kasa getiriyorum ve günlük topluyorum. Sabah topluyorum öğlenden sonra Elazığ’da halka satışa sunuyorum. Günde 500 kasaya yakın çilek satıyorum. Manavlara veriyorum, tezgahlarım da kendim satıyorum. Çilek satışlarım çok güzel, köylüler de memnun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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