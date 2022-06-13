Elazığ'da sağanak etkili oldu

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokakları su bastı.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkisindeki tarlalar sele teslim oldu. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için tedbir aldı. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-06-13 19:15:49
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