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Elazığ'da sağanak etkili oldu

DHA

Elazığ'da sağanak etkili oldu


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokakları su bastı.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkisindeki tarlalar sele teslim oldu. Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için tedbir aldı. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-06-13 19:15:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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