Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda yolcu otobüsünde 500 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alınan A.D. (33) ve bağlantılı olduğu İ.B. (41) ile S.Ç. (21) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada yol uygulamaları yapan ekipler, bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunan şüpheli A.D.'nin yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 500 gram metamfetamin ele geçirildi. A.D. ile bağlantılı olan İ.B. ve S.Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-13 20:06:26



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